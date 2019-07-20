شروط جديدة للحصول على الجنسية الأميركية

وسيتم تنفيذ الاختبار الجديد في كانون الأول من العام المقبل أو مطلع 2021، وستكون هناك مرحلة تجريبية تبدأ هذا الخريف.
وقال مسؤول بارز بالإدارة إنها ستتحمل مسؤولية "تحديث وصيانة وتحسين" الاختبار في محاولة "لمساعدة المواطنين الجدد المحتملين على فهم معنى المواطنة تمامًا والقيم التي توحد جميع الأميركيين".
وشهدت فترة رئاسة ترامب عددا من التغييرات على قوانين منح الإقامة والجنسية، من بينها اقتراح للرئيس بتغيير آلية استقبال الذين يسعون للحصول على حق اللجوء بما يتضمن "الطلب منهم تقديم طلبات لجوء في دول أخرى أولا".
كما قام ترامب سابقا بخفض عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد، ونفذ حظرا على السفر يمنع مواطني عددا من الدول ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.
كما اقترح نظاما جديدا للهجرة من شأنه أن يكون "قائما على الجدارة" بحيث يعطي الأولوية للمهاجرين ذوي المهارات العالية.
وتأتي هذه التعديلات في وقت يثار فيه جدل أحدثته تصريحات قاسية لترامب بحق أربع نائبات ديمقراطيات بالكونغرس هن ألكسندرا كورتيس وإلهان عمر ورشيدة طليب وأيانا بريسلي.
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