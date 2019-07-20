مقتل 6 مدنيين في هجوم مسلح على الحدود بين النيجر ونيجيريا

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أحمد محمودالسبت 2019/7/20 04:39 م بتوقيت أبوظبي
عناصر مسلحة تابعة لجماعة بوكو حرام الإرهابية - أرشيفية
أكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" مقتل 6 مدنيين وجرح 5 آخرين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون بالقرب من مدينة "مادارونفا" جنوبي النيجر بالقرب من الحدود مع نيجيريا.
وقال حاكم ولاية مارادي زكرياء عمارو، في تصريح صحفي السبت، إن "منفذي الهجوم قدموا على متن دراجات نارية"، مضيفا أنهم "أخذوا الكثير من المواشي، وفروا باتجاه نيجيريا".
وقال مراقبون إن الحدود بين النيجر ونيجيريا تشهد نشاطا متزايدا للمسلحين، الذين تتركز أعمالهم بالأساس على تنفيذ الهجمات والسرقة والاختطاف.
وشكلت كل من أبوجا ونيامي حول نقاط تأمين المنطقة الحدودية موضوع نقاش قبل أسابيع على مستوى السلطات الإدارية.
وحسب إحصائيات، فإن نزوح أكثر من 2000 شخص من بلدات مختلفة باتجاه نيجيريا جاء بسبب الهجمات المسلحة وأعمال العنف.
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