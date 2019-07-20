نيودلهي تطالب طهران بالإفراج عن 18 هنديا من طاقم السفينة البريطانية المحتجزة

طالبت السلطات الهندية، السبت، نظيرتها الإيرانية بالإفراج عن 18 هنديا من طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لديها منذ أمس الجمعة خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية.

وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، إن 18 هنديا كانوا على متن السفينة، مضيفا أن نيودلهي "على اتصال مع الحكومة الإيرانية لتأمين الإفراج المبكر عنهم وإعادتهم إلى أوطانهم".

وكانت بريطانيا أعلنت، أمس الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية؛ إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.

وقال هانت: "ندرس حاليا ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا"، مضيفا "أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة وليس بينهم بريطانيون"، مؤكدا أن اختطاف السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة.

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ونصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء خارج منطقة مضيق هرمز لفترة موقتة.

وباتت إيران تهدد حركة الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.





ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، حيث يعتبر شريانا نفطيا تمر منه 40% من إنتاج النفط الخام في العالم.

عبر هذا المضيق تصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي، والعراق 98%، والإمارات 99%، علاوة على صادرات الكويت والبحرين، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).