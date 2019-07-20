ألمانيا تدين احتجاز إيران للناقلة البريطانية وتحثها على الإفراج عنها

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ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في إيران أدانت ألمانيا يوم السبت احتجاز إيران ”غير المبرر“ لناقلتين في مضيق هرمز قائلة إن الخطوة تفاقم بشدة الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة. واحتجزت إيران يوم الجمعة الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا. Advertisements وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية ”نحث إيران على الإفراج عن... الناقلة وطاقمها فورا“. وأضاف في بيان أن أي تصعيد آخر في التوتر بالمنطقة ”سيكون خطيرا للغاية... وسيقوض كل الجهود القائمة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الحالية“.

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