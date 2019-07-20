تحطم طائرة جنوبي ألمانيا ومصرع 3 أشخاص

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قالت الشرطة المحلية إن طائرة صغيرة تحطمت ظهر اليوم (السبت) في ولاية بادن فورتمبرغ جنوبي ألمانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

تحطمت الطائرة على الأرض في سوق لمواد البناء، وفقا للشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحايا هم ركاب الطائرة.