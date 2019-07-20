الان تتابع تحطم طائرة جنوبي ألمانيا ومصرع 3 أشخاص والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قالت الشرطة المحلية إن طائرة صغيرة تحطمت ظهر اليوم (السبت) في ولاية بادن فورتمبرغ جنوبي ألمانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
تحطمت الطائرة على الأرض في سوق لمواد البناء، وفقا للشرطة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحايا هم ركاب الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة جنوبي ألمانيا ومصرع 3 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.