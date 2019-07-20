للمرة الثانية في إسبوع.. وفاة مبارك ترند مصر.. حقيقة رحيل الرئيس الأسبق

كتب: ضياء السقا

للمرة الثانية في إسبوع، ترددت من جديد شائعة وفاة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما متأثرا بإصابته بجلطة قلبية حادة.

وتصدر "مبارك"، خلال الساعات الماضية، ترند محرك البحث الأشهر، جوجل مصر، عقب تداول شائعة الوفاة.

من جانبه، نفى علاء مبارك، شائعة وفاة والده، وكتب على موقع "تويتر": "الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات".

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وكان فريد الديب، محامي مبارك، قد نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة موكله.

وقال الديب في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.

وشدد "الديب"، على أن "مبارك"، يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية مؤخرًا.

وكانت شائعة وفاة مبارك قد ترددت الأربعاء الماضي، حيث نفت مصادر مقربة من العائلة، الأمر، مؤكدين أنها شائعة، وأن الرئيس الأسبق يتمتع بصحة جيدة.

جدير بالذكر أن شائعة وفاة مبارك ليست الأولى، فعلى فترات متباعدة، تتداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء الوفاة بشكل غير دقيق.