أفيوني: الموازنة إنجاز مهم في مشروع الاصلاح المالي

لفتت وزير ​الدولة​ لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "​الموازنة​ التي اقريناها، اذا حققنا أرقامها إنجاز مهم في مشروع الاصلاح المالي وتخفيض ​العجز​، وهي مدخل ضروري لاستعادة ثقة اللبنانيين والأسواق. الخطوة التالية ورشة إصلاحات قطاعية وبنيوية لوقف الهدر وتحفيز ​الاقتصاد​ وتحريك سوق العمل، تترافق مع اطلاق مشاريع سيدر للبنى التحتية. الاقتصاد اولا".

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