دكتورة في اللبنانية تكشف عن فضيحة غش بكلية الحقوق في زحلة

كشفت الدكتورة هدى عبدالله، في رسالة وجهتها الى عميد كلية الحقوق و​العلوم​ السياسي في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​كميل حبيب​، عن أن "فضيحة حدثت في كلية الحقوق الفرع الرابع في زحلة أثناء قيامها بواجبها كمراقب عام للامتحانات بناء على تكليف المديرة، حيث قام المدير السابق أكرم ياغي بحل مسألة إحدى المواد التي تدرسها الدكتورة مريم ترشيشي لامتحان "الماستر 1" وإدخالها الى قاعة الامتحانات وتسليمها لابنه علي أكرم ياغي أحد ​الطلاب​".

وأوضحت الدكتورة عبدالله في رسالتها، أنها "عندما اكتشفت حالة الغش وأخذت الورقة من الطالب، قام الدكتور ياغي بالضغط عليها ومهاجمتها، فسلمته الورقة على مرأى من طلاب القاعة رقم 3، كما أن الدكتور ياغي وتهديدها عما فعلت".

ولفتت الى ان "الطالب علي اكرم ياغي قام بتهديدها، فعملت مديرة الكلية على إخراجها من المبنى بحماية الدكتور مازن ترو وعناصر ​الأمن​ التابعين لشركة الحماية".