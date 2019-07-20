شعبة المعلومات تكشف هوية قاتل وتوقفه بعد مرور 9 سنوات على الجريمة

اشارت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة في بيان انه بتاريخ 27/4/2010، عُثر على المواطن (وفيق براج، مواليد عام 1944) مقتولاً داخل شقته الكائنة في محلة قريطم – بيروت، عن طريق ضربه بواسطة زجاجة خمر على رأسه، كما تبين حينها بأن سيارته قد سُرِقت، وهي نوع "نيسان التيما". وبالتاريخ ذاته، عثَرَت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على السيّارة في محلّة الكولا.
ولفتت الى انه بتاريخ 15/7/2019، وبعد مرور أكثر من /9/ سنوات، وبناءً على معطيات توافرت للشعبة، تمكنت من كشف ملابسات هذه الجريمة وتحديد هوية القاتل، وهو سائق المغدور، ويدعى: أ. ق. (مواليد عام 1954، لبناني) وبالتحقيق معه، اعترف أنه بتاريخ 26/4/2010 حصلت مشادّة كلامية بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى تدافع، وأقدم _في لحظة انفعال_ على ضربه بواسطة زجاجة خمر على رأسه، فوقع أرضاً، بعدها غادر بسيارة المجني عليه، حيثُ ركنها في محلة الكولا وتوارى عن الأنظار. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
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