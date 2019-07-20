شعبة المعلومات تكشف هوية قاتل وتوقفه بعد مرور 9 سنوات على الجريمة

اشارت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة في بيان انه بتاريخ 27/4/2010، عُثر على المواطن (وفيق براج، مواليد عام 1944) مقتولاً داخل شقته الكائنة في محلة قريطم – ​بيروت​، عن طريق ضربه بواسطة زجاجة خمر على رأسه، كما تبين حينها بأن سيارته قد سُرِقت، وهي نوع "نيسان التيما". وبالتاريخ ذاته، عثَرَت إحدى دوريات ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​، على السيّارة في محلّة ​الكولا​.

ولفتت الى انه بتاريخ 15/7/2019، وبعد مرور أكثر من /9/ سنوات، وبناءً على معطيات توافرت للشعبة، تمكنت من كشف ملابسات هذه الجريمة وتحديد هوية القاتل، وهو سائق المغدور، ويدعى: أ. ق. (مواليد عام 1954، لبناني) وبالتحقيق معه، اعترف أنه بتاريخ 26/4/2010 حصلت مشادّة كلامية بينه وبين المجني عليه، تطورت إلى تدافع، وأقدم _في لحظة انفعال_ على ضربه بواسطة زجاجة خمر على رأسه، فوقع أرضاً، بعدها غادر ب​سيارة​ المجني عليه، حيثُ ركنها في محلة الكولا وتوارى عن الأنظار. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.