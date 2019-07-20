بستاني: نعمل على انشاء معمل جديد في الزهراني وتطوير مضخة مياه صرف صحي

أكدت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، ان الوزارة تعمل على انشاء معمل جديد في ​الزهراني​ ليقوي التغذية لصيدا وتم انشاء محطة تحويل رئيسية من التوتر العالي KV220 في صيدا، موضحة ان محطة المعالجة الأولية تضخ مياه صرف صحي على بعد 1800 متر في البحر وهي تخدم مدينة صيدا وبلدات كثيرة من القضاء، يجب بهذا الاطار ان نعمل على على تحديد خياراتنا: إما تطوير هذه المحطة او بناء محطة جديدة.

وافتتحت بستاني في القصر البلدي لمدينة صيدا "منتدى المرافق والبنى التحتية لصيدا - شبكات الطاقة والمياه والصرف الصحي" الذي نظم بالتعاون بين الوزارة وبلدية صيدا ولجنة المنتدى، بمشاركة "رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري ورئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وشدد بستاني في كلمة لها بالمناسبة على ان "لنحكي سويا عن المشاريع الانمائية في صيدا في قطاع المياه والصرف الصحي و​الكهرباء​، صيدا بوابة الجنوب التي لديها كل المؤهلات التراثية والسياحية وهذه الواجهة البحرية الجميلة تستحق منا كل الاهتمام والجهد حتى تنعم ببيئة نظيفة وصحية ويكون لها بنى تحتية بالمياه والكهرباء تليق بها.

ولفتت بستاني الى ان محطة المعالجة الأولية او حتى اقل من الأولية تضخ مياه صرف صحي على بعد 1800 متر في البحر وهي تخدم مدينة صيدا وبلدات كثيرة من القضاء، ويجب بهذا الاطار ان نعمل على على تحديد خياراتنا: إما تطوير هذه المحطة او بناء محطة جديدة" مشيرة الى "ان في البلدات المجاورة نفذت الوزارة شبكات الصرف الصحي في اكثريتها وايضا هناك مشكلة تحويل مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، وقد ارسلنا عدة مراسلات لوزارة الداخلية والبلديات للتعميم على البلديات وانا اغتنم الفرصة لأطلب من كل البلديات الموجودة ان نقوم بمجهود لفصل مياه الأمطار عن ​مياه الصرف الصحي​."

وفي موضوع ​مياه الشفة​، لفتت الى ان صيدا تعتمد بتغذيتها على الآبار الجوفية التي اذا سحبنا مياه كثيرة منها يكون لدينا خطر التملّح، لذلك تعمل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على حفر واستثمار ينابيع جديدة ستخفف اعتمادنا على هذه الآبار وتؤمن كميات من المياه تكفي حاجة المدينة. بالاضافة الى ان مؤسسة مياه الجنوب انتهت من تحضير دفاتر الشروط لتلزيم استبدال شبكات المياه القديمة من الأسبستوس بشبكات جديدة، وكشفت ان وزارة الطاقة والمياه تنشئ معملا جديدا في الزهراني ما سيقوي التغذية لصيدا وتم انشاء محطة تحويل رئيسية من التوتر العالي KV220 في صيدا ، مشية الى ان هذه كلها محاور اساسية نعمل عليها ونحاول ان ندمجها مع استراتيجياتنا ومع استراتيجية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الجديدة ".