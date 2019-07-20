الدفاع المدني أخمد حريقًا داخل زورق سياحي في ميناء العقيبة

أخمد عناصر من ​الدفاع المدني​ حريقاً شبّ داخل زورق سياحي في ميناء العقيبة-كسروان، على متنه 11 راكبا على بعد 40 كيلومترا من الشاطئ، ورمى الركاب أنفسهم بالماء ليتمكنوا من النجاة وتم نقلهم بواسطة زورق إلى ميناء الصيادين في العقيبة وهم بصحة جيدة.

وعملت وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على إخماد الحريق داخل الزورق وسحبته إلى ميناء العقيبة.

كما وتم إخماد حريق شب في أعشاب يابسة وبلان وقندول في اده-جبيل.