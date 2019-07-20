جبق جال في النبطية: لا تقشف في الصحة ومستشفيات الجنوب والنبطية لا ترد مريضا

أعلن وزير الصحة ​جميل جبق​ أن "الوزارة بصدد إنشاء مشروع مع المراكز الصحية الأولية في المنطقة الذين تشملهم رعاية ​وزارة الصحة​ والمشروع سيغطي المنطقة كلها"، مؤكدًا أن "هذا المشروع ليس للجنوب بل ل​لبنان​ كله وفي هذه المراكز يستطيع المريض أن يتعالج ويتلقى الفحوصات مجانًا على حساب وزارة الصحة ويحصل على الدواء الذي يحتاجه".

ولفت جبق، خلال زيارته الى ​مدينة النبطية​، حيث التقى النائب ​محمد رعد​، إلى أن "مستشفيات ​الجنوب​ والنبطية لا ترد مريضا وتقول له لا امكانية للدخول، خصوصا بعدما اتخذنا قرارا برفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية الموجودة في المنطقة، وهذه المشكلة ومنذ 3 اشهر عملنا على حلها، واي مشكلة تواجه اي مريض نعمل على حلها من خلال المستشارين الموجودين في وزارة الصحة، وهذه القصة عملنا على حلها عندما رفعنا السقف المالي للمستشفيات الحكومية، المريض اليوم في الجنوب او النبطية لم تعد عنده مشكلة بالدخول الى المستشفى لتلقي العلاج، لقد عملنا على تفعيل المركز الصيدلي الموجود في ​مستشفى النبطية الحكومي​ "​مستشفى نبيه بري الحكومي​ الجامعي".

وكشف عن أن "هناك مندوب يتواصل مع وزارة الصحة وبامكانه الحصول على ​الأدوية​ المزمنة للمرضى كل اسبوع او اسبوعين، نحن بصدد مشروع مع المراكز الصحية الاولية في المنطقة الذين تشملهم رعاية وزارة الصحة والمشروع سيغطي المنطقة كلها، وهذا المشروع ليس للجنوب بل للبنان كله وفي هذه المراكز يستطيع المريض ان يتعالج ويتلقى الفحوصات مجانًا على حساب وزارة الصحة ويحصل على الدواء".