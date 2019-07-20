مؤسسة الكهرباء توضح ملف إنشاء خزاني فيول اويل في معمل الذوق

أوضحت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ انه "تعقيبا على ما يتم التداول به حول إنشاء خزاني فيول اويل في ​معمل الذوق​ الحراري، ونتيجة صدور ورقة ​سياسة​ ​قطاع الكهرباء​، ارسلت مديرية الانتاج بتاريخ 6 تموز 2019 طلبا لإلغاء استدراج العروض العائد لتقديم وتركيب خزاني فيول اويل في معمل الذوق، وأحالت المديرية العامة هذا الطلب بتاريخ 8 تموز 2019 الى مديرية الشؤون المشتركة لإعداد محضر الغاء وعرضه على لجنة المشتريات، وبتاريخ 16 تموز، أعدت المديرية المذكورة محضرا بطلب الالغاء سيعرض على لجنة المشتريات في أول جلسة تعقدها تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة. وهذه هي الاجراءات الادارية التي يقتضي سلوكها تباعا للبت باستدراجات العروض وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

واكدت مؤسسة كهرباء لبنان مجددا أن أبوابها مفتوحة للاستيضاح عن هذا الموضوع او غيره، وذلك حرصا منها على الشفافية في ادائها".