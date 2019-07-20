نجاة 11 شخصا بعد اندلاع حريق داخل زورق سياحي مقابل شاطىء العقيبة

اندلع حريق داخل زورق سياحي على متنه 11 راكبا على بعد 40 كيلومترا من شاطىء بلدة ​العقيبة​ في ​كسروان​، ورمى الركاب أنفسهم بالماء ليتمكنوا من النجاة وتم نقلهم بواسطة زورق إلى ​ميناء الصيادين​ في العقيبة وهم بصحة جيدة.

وعملت وحدة من الإنقاذ البحري في ​الدفاع المدني​ على إخماد الحريق داخل الزورق وسحبته إلى ميناء العقيبة.