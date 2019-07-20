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نجاة 11 شخصا بعد اندلاع حريق داخل زورق سياحي مقابل شاطىء العقيبة

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اندلع حريق داخل زورق سياحي على متنه 11 راكبا على بعد 40 كيلومترا من شاطىء بلدة ​العقيبة​ في ​كسروان​، ورمى الركاب أنفسهم بالماء ليتمكنوا من النجاة وتم نقلهم بواسطة زورق إلى ​ميناء الصيادين​ في العقيبة وهم بصحة جيدة.

وعملت وحدة من الإنقاذ البحري في ​الدفاع المدني​ على إخماد الحريق داخل الزورق وسحبته إلى ميناء العقيبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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