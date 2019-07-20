اندلع حريق داخل زورق سياحي على متنه 11 راكبا على بعد 40 كيلومترا من شاطىء بلدة العقيبة في كسروان، ورمى الركاب أنفسهم بالماء ليتمكنوا من النجاة وتم نقلهم بواسطة زورق إلى ميناء الصيادين في العقيبة وهم بصحة جيدة.
وعملت وحدة من الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على إخماد الحريق داخل الزورق وسحبته إلى ميناء العقيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة 11 شخصا بعد اندلاع حريق داخل زورق سياحي مقابل شاطىء العقيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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