القوات التركية تسقط قذائف صاروخية على تل رفعت ومحيطها بريف حلب الشمالي

أفادت وسائل إعلام سورية بـ"سقوط عدة ​قذائف صاروخية​ على مدينة تل رفعت ومحيطها ب​ريف حلب الشمالي​، مصدرها ​القوات التركية​ وفصائل ​الجيش الحر​ المدعومة منه".

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