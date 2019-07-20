جاويش أوغلو يبحث وبومبيو في ملف مقاتلات اف-35 ومنظومة اس0400 والأزمة السورية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن "وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ بحث مع نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​ في ملف مقاتلات إف-35، و​منظومة​ إس -400، و​الأزمة السورية​".

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