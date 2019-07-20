خارجية بريطانيا تستدعي القائم بأعمال إيران بعد احتجاز الناقلة البريطانية

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​وزارة الخارجية البريطانية​ استدعت القائم بالأعمال الإيراني بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في ​مضيق هرمز​".

وكانت إيران قد أعلنت مساء أمس الجمعة عن توقيف ناقلة نفط بريطانية متهمة إياها بعدم مراعاة القوانين البحرية الدولية.

وفي 4 تموز الحالي، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني، إيقاف ناقلة نفط بسبب انتهاكها الحظر المفروض على النظام السوري.

وأطلقت سلطات جبل طارق الأسبوع الماضي سراح أربعة أشخاص من طاقم الناقلة الإيرانية، دون الإفراج عن الناقلة نفسها.

يذكر انه تصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ تشديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العقوبات على إيران عقب خروجه من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي.