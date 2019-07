كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. رجل يصعد على جناح طائرة قبل لحظات من إقلاعها بنيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسلق رجل مجهول الهوية على جناح طائرة ركاب تابعة لشركة "أزمان" للطيران بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار مورتالا محمد الدولي في لاغوس، بنيجيريا.

ويظهر على مقطع الفيديو رجل وهو يصعد على جناح طائرة من طراز بوينغ 737 في أكبر مدن نيجيريا.

وقع الحادث عندما كانت الطائرة في انتظار إذن للإقلاع. تسلق على الجناح، ثم سار الجاني نحو المقصورة. لاحظ الركاب الرجل وطالبوا الطيارين بإيقاف الطائرة.

وذكر المحتجز أنه أراد السفر إلى غانا بالطائرة، لكنه رفض توضيح كيف تمكن تخطي المنطقة الآمنة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تمت مراقبة المشكلات الأمنية في هذا المطار من قبل.