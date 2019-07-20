كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الحكومية الليبية تشن 12 غارة جوية على الجيش في شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت القوات الجوية التابعة للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إنها نفذت 12 غارة جوية على مواقع للجيش المنافس المتمركز في شرق البلاد خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية محمد جونونو في بيان إن الغارات الجوية استهدفت "مواقع وطرق إمداد ميليشيات حفتر الحربية في بلدتي عصبية وشويرف (جنوب غرب ليبيا)".

كما قاد الجنرال خليفة حفتر حملة عسكرية منذ أوائل أبريل لتولي العاصمة طرابلس من الحكومة.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، أدى القتال حتى الآن إلى مقتل أكثر من 1000 شخص وإصابة أكثر من 5700 آخرين وتشريد أكثر من 120،000 شخص.

وعانت ليبيا من تصاعد العنف وعدم الاستقرار السياسي منذ سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.

