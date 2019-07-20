كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤيدو الحكومة يجتمعون في هونج كونج سعيًا لإنهاء العنف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي المسيرة قبل يوم من احتجاج جماعي آخر مخطط له ضد الحكومة ومعالجته لمشروع تسليم المجرمين الذي تم تعليقه الآن والذي كان من شأنه أن يسمح للأشخاص في هونغ كونغ بإرسالهم إلى الصين القارية لمحاكمتهم.
واعتذر زعيم هونج كونج المحاصر "كاري لام" عن الاضطرابات التي سببها مشروع القانون وأعلن أنها "ميتة"، على الرغم من أن المعارضين يقولون إن أي شيء أقل من انسحابها الكامل لن يفعل.
وتدهورت احتجاجتان سلميتان في البداية في نهاية الأسبوع الماضي إلى مناوشات جارية بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء مكافحة الشغب، مما أسفر عن عشرات الإصابات وأكثر من 40 عملية اعتقال.
وجاءت المعارك بعد اندلاع أعمال عنف أكبر بين الشرطة والمتظاهرين في وسط هونج كونج الشهر الماضي، حيث أجبرت الشرطة الناشطين على العودة بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وجولات الفاصوليا.
ودعا النشطاء وجماعات حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في ما يسمونه الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة.
كما يطالب المتظاهرون بسحب كلمة "الشغب" من وصف الحكومة للمظاهرات والإفراج غير المشروط عن المعتقلين.
ويخشى معارضو مشروع قانون تسليم المجرمين أن يترك أهالي هونج كونج تحت رحمة المحاكم الصينية، حيث حقوق الإنسان غير مضمونة، وقد أعربوا عن قلقهم إزاء سيادة القانون في المدينة.