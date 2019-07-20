كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الصومالي يقتل 3 مسلحين من حركة الشباب في جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول اليوم السبت إن ثلاثة مسلحين من حركة الشباب قتلوا مساء الجمعة في عملية نفذتها القوات الصومالية في بلدة أودينلي في منطقة باي الجنوبية.

وقال إبراهيم محمد نور، حاكم بلدة أودينلي، للصحفيين إن القوات الصومالية شنت هجومًا على متطرفي الشباب بعد إفادة من السكان قائلين إن المتشددين يجبرون سكان أودينلي على دفع الضرائب الإجبارية.

وقال نور "العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي الشباب والقبض على واحد آخر على قيد الحياة، تم العثور على أسلحة وذخائر أيضا من المسلحين"، مضيفا أن المتشدد الأسير هو تحت حراسة القوات الحكومية.

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وقال حسن جيلي، أحد السكان المحليين لوكالة أنباء (شينخوا) عبر الهاتف "سمعنا صوت إطلاق النار في ساعة متأخرة من بعد ظهر يوم الجمعة، وفي وقت لاحق تميل إلى الاشتباك بين القوات الحكومية ومقاتلي الشباب، لكن لا يمكننا إعطاء مزيد من التفاصيل".

وجاء الهجوم العسكري الأخير بالكاد بعد أسبوع من قيام الجيش الصومالي بقتل 15 من مقاتلي الشباب في هجوم في بلدة وانلاوين في منطقة شابيل السفلى.

كما كثفت القوات الصومالية عملياتها ضد المتطرفين من حركة الشباب في وسط وجنوب الصومال، حيث شنت هجمات متتالية لطرد المسلحين من تلك المناطق.

