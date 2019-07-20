كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيف مغربي مرتبط بجماعات إرهابية في سوريا والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة المغربية، السبت، القبض على مواطن مغربي، يحمل الجنسية الفرنسية، بمدينة مكناس شرقي البلاد، يشتبه في ضلوعه بأنشطة متطرفة وإجرامية في فرنسا.

وأفادت الشرطة في بيان بأن التحريات الدقيقة مكنت من رصد تسلل المشتبه فيه إلى الأراضي المغربية، بطريقة سرية وغير شرعية.

وأوضحت أن الموقوف، الذي لم يكشف عن اسمه، ساعد في عملية فرار سجين من إحدى السجون بفرنسا.

Advertisements

كما أشارت إلى أن الموقوف لديه علاقات مع مسلحين ينشطون بإحدى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وأوضحت الشرطة المغربية أنه كان يمول أنشطته الإجرامية الدولية عن طريق التهريب وبيع منتجات مشبوهة المصدر، بتنسيق مع شبكات إجرامية تنشط خارج المغرب.