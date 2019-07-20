كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جيريمي هانت": بريطانيا سترد بقوة تجاه إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن لندن سترد بطريقة مدروسة لكنها قوية على مصادرة حاملة طائرات بريطانية على أيدي حراس إيرانيين وحذر من أن طهران ستكون الخاسر الأكبر إذا تم تقييد حرية الملاحة.

وقال هنت إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لمناقشة الوضع، ويتوقع أن يتحدث إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي قال إنه موجود حاليًا على متن طائرة.

ونوه هانت: "هذا غير مقبول على الإطلاق"، مضيفًا: "سنرد بطريقة تعتبر قوية.

وأضاف ايضًا: "نحن لا ننظر إلى الخيارات العسكرية، بل نبحث عن طريقة دبلوماسية لحل الوضع، ولكننا واضحون للغاية في أنه يجب حلها.

وشدد على: "إذا تم تقييد حرية الملاحة، فإن إيران هي الخاسر الأكبر، فمن مصلحتها حل هذا الموقف في أسرع وقت ممكن."

