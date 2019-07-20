كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تضبط متفجرات قبل احتجاجات الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهمت الشرطة في هونغ كونغ معمل لتصنيع المتفجرات محلية الصنع قبل عطلة نهاية أسبوع أخر من الاحتجاجات في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام في هونج كونج.

في المختبر، تم العثور على لافتات تعرب عن معارضتها لمشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار أكثر من شهر من المظاهرات. وقالت الشرطة إن التحقيق مستمر وأنهم لم يعثروا على أدلة ملموسة تربط بين صنع المتفجرات ومسيرة احتجاج كبرى كانت مقررة يوم الأحد.

وأضافت الشرطة إنها عثرت على حوالي 2 كيلوغرام من (TATP)، أو ثلاثي بيروكسيد ثلاثي الأسيتون، في غارة ليلة الجمعة.

وأوضح أليك ماكويرتر، ضابط متخصص في القنابل، إن المتفجرات محلية الصنع غير مستقرة للغاية وقوية للغاية. تم تفجير كيلوغرام واحد صباح السبت.

وقد أقامت الشرطة حواجز ضخمة بالقرب من مقر الحكومة استعدادًا لمسيرة الأحد. وغالبًا ما انتهت الاحتجاجات السابقة بالاشتباك مع الشرطة مع مجموعات من المتظاهرين الذين يحاولون احتلال الشوارع أو يرفضون التفريق بعد انتهاء المظاهرة.

