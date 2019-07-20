كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسباينا: الاشتراكيون واثقون من التوصل إلى اتفاق حكومي مع "بوديموس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاشتراكيون الاسبان اليوم السبت انهم واثقون من التوصل لاتفاق حكومي مع حزب بوديموس اليساري الذي سيمهد الطريق أمام رئيس الوزراء بالوكالة بيدرو سانشيز لاداء اليمين الاسبوع المقبل.

ويأمل الزعيم الاشتراكي "سانشيز"، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد لكنه لم يحصل على أغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أبريل، أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، ولكن حتى بدعم بوديموس، سيظل بحاجة إلى بعض الأصوات الإضافية من الأحزاب الأخرى.

وبعد أيام من المواجهة المتزايدة ومحادثات تقاسم السلطة المتوقفة، وصلت المفاوضات بين الاشتراكيين وبوديموس إلى نقطة تحول يوم الجمعة بعد أن قال زعيم الحزب اليساري المتطرف، بابلو إغليسياس: "إنه مستعد للتخلي عن منصب في حكومة ائتلافية، وقبول شرط رئيسي من سانشيز".

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وأضافت "هذا ما سنعمل عليه في الساعات والأيام القادمة... بهدف أن يكون لهذا البلد الأسبوع المقبل حكومة تعمل بكامل طاقتها".

زإن تحالف الاشتراكيين مع "بوديموس"، حليفهم السياسي الأكثر طبيعية، من شأنه أن يجعل سانشيز على مسافة قريبة من الأغلبية البرلمانية التي يحتاجها.

ويبدأ النقاش البرلماني يوم الاثنين قبل أول تصويت المقرر إجراؤه حوالي الساعة 1800 (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، لكي يؤدي اليمين مرة أخرى كرئيس للوزراء، ويحتاج سانشيز إلى الفوز بالأغلبية المطلقة أو 176 صوتًا على الأقل.