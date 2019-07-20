العثماني من الداخلة: الجهوية المتقدمة عرجاء بدون اختصاصات للمصالح اللاممركزة

في افتتاح أول زيارة لأقاليم الصحراء، في إطار الزيارات التي شرعت الحكومة في تنظيمها منذ سنتين، إلى جهات المملكة، قال سعد الدين العثماني، صباح السبت، إنه إن لم يكن أمام المجالس المنتخبة مصالح لاممركزة ذات اختصاصات حقيقية، فستبقى الجهوية المتقدمة دائما ناقصة وعرجاء.

وأضاف العثماني، أمام الوفد الحكومي والمسؤولين بالجهة والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، “نحن واعون بهذا النقص، ليس لأن الكفاءات ناقصة، ولكن لأن الصلاحيات الكافية لم تنقل بعد، ونشتغل في مرحلة أولى لتنزيل ميثاق اللاتمركز”.

وشدد العثماني على أن “الجهوية المتقدمة أصبحت خيارا استراتيجيا للمغرب، مضيفا، “نحتاج إلى تظافر الجهودلتكون فعلا فاعلة على وجه الأرض، ولتكون مفيدة للمواطنين وللمواطنات، وتستطيع أن تقدم إنحازات للوطن على مستوى الخيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وبخصوص جهة الداخلة وادي الذهب، قال العثماني، “نعرف جميعا قيمة جهة الداخلة وادي الذهب، بروافدها التاريخية والثقافية، وبكونها أرضا أنجبت ولازالت تنجب قامات راسخة في الوطنية والفكر والأدب”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “الجهة حباها الله بمؤهلات طبيعية ومناخية لا تتوفر إلا بالقليل من المدن، وتتميز بتاريخ نضالي مشرف، وأهلها قاوموا الاستعمار الإسباني، واستمر الكفاح حتى تحرير المناطق العزيزة بعد المسيرة الخضراء”.