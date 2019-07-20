منتخب الجزائر يعيد مافعله بنيجيريا 1990 مع السنغال 2019

حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس الجمعة، لقب كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بتغلبه على السنغال في المباراة النهائية، بهدف نظيف، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، محققا بذلك ثاني ألقابه في المسابقة بعد الأول عام 1990.

وأعاد تتويج “الخضر” أمس، إلى الأذهان فوزهم في نسخة 1990، التي احتضنتها الملاعب الجزائرية، خاصة أن الدورتين معا، فاز بهما الجزائر، بعد مواجهتين أمام منافس واحد في دورة واحدة.

ففي سنة 1990، انتصر المنتخب الجزائري على نيجيريا بخمسة أهداف لواحد، في دور المجموعات، قبل أن يلتقي معه مجددا في المباراة النهائية، ويفوز عليه بهدف مقابل لاشيء، ليحرز لقبه الأول في “الكان”.

وفي سيناريو مماثل لدورة 1990، فاز زملاء رياض محرز على السنغال في دور المجموعات بهدف نظيف، ليجددوا فوزهم على المنافس ذاته في النهائي، ويتوجون بلقبهم الثاني.