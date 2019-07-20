الشوبي: الإعدام المطلوب هو “إعدام الظواهر الإجرامية” وتفعيل دور الثقافة والفن – فيديو

قال الفنان، محمد الشوبي، إن محاربة الإجرام لا يجب أن يقتصر على الردع والزجر، مؤكدا ضرورة تفعيل دور المنظومة التربوية، ودعم الثقافة، والفنون لمحاصرة هذه الظواهر.

وعلى هامش وقفة نظمتها فعاليات نسائية تنديدا بالجرائم الوحشية المتصاعدة، المرتكبة في حق النساء، وآخرهن الشابة حنان في مدينة الرباط، واعتبر الشوبي أن الخلل في الأساس موجود في المنظومة التعليمية، التي خرجت هذا الجيل المطبع مع الجريمة، بدءا من عقد الثمانينيات من القرن الماضي، مؤكدا أن المؤسسات التربوية نفسها تضم أشخاصا يعززون هذه الظواهر.

وأشار الشوبي إلى أن المجتمع المغربي لا يقرأ، وحينما يقرأ، فإنه يفضل البحث عن الفضائح في صفحات الصحف، وهو ما تعزز مع مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن ذلك يبين انتشار الجهل داخل المجتمع.

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كما عبر الشوبي عن رفضه تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المجرمين، معتبرا أنه غير نافع، وأن المطلوب إعدام الظواهر الإجرامية.

وسجل الشوبي أن التقصير الموجود في محاربة الجريمة يتمثل في عدم انسجام أعمال كل المؤسسات المعنية، سواء الأمنية منها، وقطاع العدل، وقطاع السجون، معتبرا أن هذا الأخير لا يقوم بدوره في تهذيب سلوك النزلاء.