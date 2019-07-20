يهم الطلبة.. تمديد عملية إيداع طلبات الاستفادة من منحة التعليم العالي

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إنها أقدمت على تمديد عملية إيداع طلبات الاستفادة من منحة التعليم العالي برسم السنة الجامعية المقبل، إلى يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن يوم 26 يوليوز الجاري سيكون آخر أجل لتقديم الطلبات، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

ودعت الوزارة التلميذات والتلاميذ المعنيين، والذين تقل أعمارهم عن 26 سنة بتاريخ اجتياز امتحان شهادة البكالوريا المحدد يوم 11 يونيو 2019، الولوج إلى بوابة “منحتي” وتعبئة كافة المعلومات المطلوبة، بشكل دقيق وصحيح.

ويأتي التمديد، “استجابة لعدد من الطلبات، لتمكين التلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية المنتهية، المعنيين بمنحة التعليم العالي من تقديم طلباتهم في أحسن الظروف”، يؤكد بلاغ الوزارة.