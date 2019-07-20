هجوم ودفاع الجزائر يؤكدلن أحقيته بالتتويج القاري

نال المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس الجمعة، ثاتي ألقابه في كأس الأمم الإفريقية، عقب هزمه قي نهائي البطولة، نظيره السنغالي بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح دقيقتين على بداية المواجهة، بملعب القاهرة الدولي.

تتويج الجزائر باللقب، كان عن جدارة واستحقاق، وذلك ما تؤكده خطوط المنتخب، خاصة الهجوم والدفاع، باعتبار الأول الأقوى في الدورة، والثاني الأفضل كذلك من بين المنتخبات التي بلغت المراحل النهائية في البطولة.

وسجل مهاجمو “ثعالب الصحراء” 13 هدفا، متفوقين على السنغال الوصيف الذي أحرز ثمانية أهداف، كما يعد الخط الخلفي للمنتخب الجزائري الأفضل في الدورة، من بين الواصلين للمحطات الأخيرة في “الكان”، إذ لم تهتز شباكه إلا في مناسبتين شأنه شأن منتخب السنغال.