نال المنتخب الجزائري لكرة القدم، أمس الجمعة، ثاتي ألقابه في كأس الأمم الإفريقية، عقب هزمه قي نهائي البطولة، نظيره السنغالي بهدف دون رد، أحرزه بغداد بونجاح دقيقتين على بداية المواجهة، بملعب القاهرة الدولي.
تتويج الجزائر باللقب، كان عن جدارة واستحقاق، وذلك ما تؤكده خطوط المنتخب، خاصة الهجوم والدفاع، باعتبار الأول الأقوى في الدورة، والثاني الأفضل كذلك من بين المنتخبات التي بلغت المراحل النهائية في البطولة.
وسجل مهاجمو “ثعالب الصحراء” 13 هدفا، متفوقين على السنغال الوصيف الذي أحرز ثمانية أهداف، كما يعد الخط الخلفي للمنتخب الجزائري الأفضل في الدورة، من بين الواصلين للمحطات الأخيرة في “الكان”، إذ لم تهتز شباكه إلا في مناسبتين شأنه شأن منتخب السنغال.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم ودفاع الجزائر يؤكدلن أحقيته بالتتويج القاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.