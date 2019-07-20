“كان” 2019.. النيجيري إيغالو هدافا للدورة

توج المهاجم النيجيري أودين إيغالو، هدافا لكأس الأمم الإفريقية، التي احتضنتها الملاعب المصرية في الفترة الممتدة من 21 يونيو الماضي، إلى 19 يوليوز الجاري، وفاز بلقبها المنتخب الجزائري، بعد فوزه على نظيره السنغالي، في المباراة النهائية، أمس الجمعة، بهدف دون مقابل.

ووقع إيغالو خمسة أهداف، جعلته يتصدر قائمة الهدافين، بفارق هدفين عن الرباعي، رياض محرز، وآدو وناس من الجزائر، والسنغالي ساديو ماني، وسيدريك باكمبو من الكونغو الديمقراطية.

وساهمت أهداف صاحب 30 عاما، في حلول نيجيريا ثالثا في الترتيب النهائي لكأس أمم إفريقيا، عقب تغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث على تونس، والتي حسمها إيغالو بهدف دون رد للنيجيريين، علما أنه لم يكمل دقائق المواجهة بسبب تعرضه للإصابة.