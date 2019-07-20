“البسيج” يوقف فرنسيا-مغربيا على علاقة بأنشطة متطرفة وضالع في عملية فرار سجين بفرنسا

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية “البسيج”، اليوم السبت، عن إيقاف مواطن مغربي حامل للجنسية الفرنسية بمدينة مكناس، يشتبه تورطه في أنشطة متطرفة وإجرامية بفرنسا.
وقال المكتب، في بلاغ له، إن التحريات الدقيقة قد مكنت من رصد تسلل المشتبه فيه إلى التراب الوطني بطريقة سرية، وذلك بعد ضلوعه في المشاركة في عملية فرار سجين من إحدى المؤسسات السجنية بفرنسا، وتورطه في نسج علاقات مع مقاتلين ينشطون بإحدى الجماعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية .
كما أفاد البحث أن المعني بالأمر يتعاطى للتهريب وبيع منتجات مشبوهة المصدر، بتنسيق مع شبكات إجرامية تنشط بالخارج
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