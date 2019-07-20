هدف بونجاح ضمن أسرع ثلاثة أهداف في تاريخ نهائيات “الكان”

9Eسجل المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، هدفا سريعا، أمس الجمعة، لمنتخب بلاده في شباك نظيره السنغالي، برسم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بملعب القاهرة الدولي.

ولم تمر أكثر من دقيقتين على بداية المواجهة حتى فاجئ بونجاح منتخب السنغال بالهدف الوحيد في اللقاء، الذي أهدى الجزائر لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا، بعد الأول الذي توج به عام 1990.

ويعد هدف صاحب 27 عاما، من بين أسرع ثلاثة أهداف في المباريات النهائية للكأس القارية، بعد الذي أحرزه المصري الديبة في شباك إثيوبيا خلال النسخة الأولى من “الكان” سنة 1957، ثم هدف النيجيري سيغون أودغبامي، في المباراة النهائية لعام 1990 في شباك منتخب الجزائر.