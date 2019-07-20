شفاعمرو: مصرع طفل بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي طفل (عام ونصف) من مدينة شفاعمرو، بعد ظهر اليوم، السبت، مصرعه، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء حادث طرق وقع في وقت سابق، اليوم، شمالي البلاد.

ووصل الطفل إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، وهو بحالة حرجة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، ليقروا وفاته متأثرًا بجراحه.

ولم يتضح من المعلومات الأولية مكان وقوع الحادث، حيث قالت الشرطة إنها تعمل على تحديد موقع حادث الطرق الذي أصيب فيه الطفل، والتعرف على السائق.

يذكر أن نحو 178 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، بينهم 19 ضحية في الأسبوعين الأخيرين.

وبحسب البيانات التي نشرت مطلع الأسبوع الجاري، بلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام 50 شخصا 6 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين.