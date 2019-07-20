الحركة الإسلامية تنتخب قائمة مرشحيها للكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلق بعد ظهر اليوم، السبت، مؤتمر الحركة الإسلامية العام لانتخاب المقاعد الأربعة الأولى من قائمة مرشحي القائمة العربية الموحدة لانتخابات الكنيست الـ22، المقرر إجراؤها في الـ17 من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضحت الحركة الإسلامية في بيان صدر عنها أن المؤتمر العام يعقد بمشاركة 510 أعضاء "وسط أجواء ديمقراطية وأخوية، في مؤتمرهم الثاني والعشرين والذي يقام في قاعة الفردوس في مدينة كفر قاسم".

ويتنافس على المقعد الأول في قائمة الحزب كل من النائب رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، والبروفيسور راسم خمايسي.

فيما يتنافس على المقعد الثاني كل من النائب عبد الحكيم حاج يحيى، ورئيس قسم التربية والتعليم في بلدية كفر قاسم، وليد طه.

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في حين، يتنافس على المقعد الثالث كل من النائبين السابقين طلب أبو عرار وسعيد الخرومي.

بينما يشهد المقعد الرابعة منافسة قوية بين ثمانية مرشحين هم: أشرف حجازي من طمرة، إيمان خطيب ياسين من يافة الناصرة، أيمن خروب من جلجولية، عقيل الزيادنة من رهط، علي الدبسان من رهط، محمد دهامشة من كفركنا، محمد محاميد من يافا، وياسر حجيرات من بئر المكسور.

يذكر أن المؤتمر العام للحركة الإسلامية، الذي عقد نهاية حزيران/ تموز الماضي، قرر إعادة انتخاب قائمتها البرلمانية، التي ستخوض انتخابات الكنيست المُقبلة، حيث صوّت أغلب أعضاء الحركة المشاركين في المؤتمر، لصالح إعادة انتخاب قائمة المرشحين مرّة أخرى، في انتخابات داخليّة جديدة، بواقع 146 عضوا مع إعادة انتخاب القائمة، فيما صوّت 84 مع بقائها على وضعها الحالي.