فرنسا تعرب عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:44 مساءً, 20 يوليو 2019 م المناطق - وكالات أعربت فرنسا عن قلقها إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان أن احتجاز قوات إيرانية سفينة بريطانية يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة, مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة المتحدة.

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