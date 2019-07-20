البحرين تدين احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أدانت البحرين احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز داخل المياه الدولية.

وقالت وزارة الخارجية إن "المملكة تدين بشدة احتجاز إيران ناقلة نفط تابعة لبريطانيا في مضيق هرمز".

وأعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، اختطاف إيران اثنتين من ناقلاتها للنفط خلال عبورهما مضيق هرمز داخل المياه الدولية؛ إحداهما ترفع علم بريطانيا والأخرى علم ليبيريا.

Advertisements

وقال هانت: "ندرس حاليا ما يمكن فعله لتأمين الإفراج عن السفينة التي ترفع علم بريطانيا والأخرى التي ترفع علم ليبيريا"، مضيفا: أطقم السفينتين من جنسيات مختلفة، وليس بينهم بريطانيون، مؤكدا أن اختطاف السفن غير مقبول، ومن الضروري الحفاظ على حرية الملاحة.

وباتت إيران تهدد حركة الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، حيث يعد شريانا نفطيا تمر منه 40% من إنتاج النفط الخام في العالم.

عبر هذا المضيق تصدر السعودية 88% من إنتاجها النفطي، والعراق 98%، والإمارات 99%، علاوة على صادرات الكويت والبحرين، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).