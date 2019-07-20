الان تتابع مقتل 6 من طالبان في انفجار سيارة كانوا يجهزونها للتفخيخ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 26 دقيقة - 2:53 م, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 وكالات - الخليج 365 ذكر الجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن ستة مسلحين من حركة طالبان لقوا حتفهم في انفجار سيارة مفخخة أثناء إعدادها، في إقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال فيلق أتال 205، في بيان، إن المسلحين كانوا منهمكين في إعداد سيارة مففخخة، عندما وقع الانفجار.

وأضاف البيان أن السيارة المفخخة انفجرت بمنطقة مايواند بالإقليم.

ولم تعلق طالبان على الحادث حتى الآن.

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