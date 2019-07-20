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الان تتابع باريس وبرلين تطالبان إيران بالإفراج عن ناقلة النفط البريطانية والان مع التفاصيل
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وكالات - الخليج 365
دعت فرنسا وألمانيا، اليوم السبت، السلطات الإيرانية إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الجمعة.
وكتبت الخارجية الفرنسية في بيان “ندعو السلطات الإيرانية إلى الإفراج في أسرع وقت ممكن عن الناقلة وطاقمها واحترام مبادئ حرية الملاحة في الخليج”.
وأعربت الخارجية الفرنسية عن “قلقها الكبير” من المسألة، معتبرةً أن “هذا التصرف يضر بالخفض الضروري لتصعيد التوتر في منطقة الخليج”. وأضافت “ندين ذلك بشدة ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة”.
من جهتها طالبت الخارجية الألمانية في بيان إيران “بالإفراج دون تأخير” عن الناقلة وطاقمها، محذرةً من “تصعيد إضافي” في المنطقة.
واعتبرت الخارجية الألمانية أن الخطوة الإيرانية “غير مبررة”.
ورأت أنها “تقوض كل الجهود الجارية من أجل إيجاد حل للأزمة الحالية” بين الولايات المتحدة وإيران.
وفتحت إيران السبت تحقيقاً بشأن ناقلة ترفع العلم البريطاني تم احتجازها في مضيق هرمز.
واعتبرت لندن احتجاز الناقلة أمرا “غير مقبول”، ونصحت السفن البريطانية بالبقاء “خارج منطقة” مضيق هرمز “لفترة موقتة”.
واحتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة “ستينا إيمبيرو” الجمعة “لعدم احترامها القواعد البحرية الدولية”. وتملك الناقلة شركة سويدية.
وأكدت سلطات ميناء محافظة هرمزكان السبت أن الناقلة رست في مرفأ بندر عباس.
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