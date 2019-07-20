الان تتابع الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 1:48 م, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 الإفراج عن البغدادي المحمودي لدواعٍ صحية البغدادي المحمودي وكالات - الخليج 365 أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، في بيان اليوم السبت، الإفراج “لدواع صحية” عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، الذي كان قد صدر عليه حكم بالإعدام.

وكان المحمودي اعتقل في 2011 في جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وتم ترحيله إلى ليبيا في يونيو 2012. وأصدرت محكمة ليبية في طرابلس في 2015 حكما بإعدام على المحمودي وثمانية مسؤولين آخرين.

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