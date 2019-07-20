شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب إيران بالإفراج فورًا عن ناقلة النفط البريطانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (برلين)

طالبت ألمانيا إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة، معلنة التضامن مع بريطانيا في هذا الموقف.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن بلاده تدين احتجاز سفينتين تجاريتين في الخليج بأشد درجة , مبيناً أن هذا تدخل في الملاحة البحرية المدنية ويؤدي إلى تصعيد الوضع المتأزم على نحو خطير.