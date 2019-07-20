كتب كامل كامل – أحمد عرفة
واصل الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، سلسلة اعترافاته التى يكشف فيها خطورة تنظيم الإخوان، ومنهجه، واصفًا جماعة الإخوان بالخوارج، لافتًا فى الوقت ذاته أن التنظيم يسعى للضغط على التيارات الإسلامية الأخرى للانضمام له من خلال اتهامهم بالخيانة والنفاق.
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، فى مقال له على الموقع الرسمى للدعوة السلفية، إنه لابد لأبناء الحركة الإسلامية - والسلفية بصفة خاصة - أن يتخلصوا مِن الضغط النفسى الذى يُمَثِّله الإعلام الإخوانى والقطبى والسرورى فى الاتهام بالخيانة والنفاق، بل والكفر...
كانت هذه تفاصيل خبر برهامى يواصل كشف المستور عن الإخوان.. ويؤكد: إعلام الجماعة يُكفر ويُخون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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