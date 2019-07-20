مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و98.2% للأسنان 97.6% للصيدلة

وائل ربيعى

كشف المجمع التكرارى للناجحين فى الثانوية، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه فى مكتب التنسيق وإضافة طلاب الحافز الرياضى، المؤشرات النهائية للقبول بكليات المرحلة الأولى من التنسيق، استقرار الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بمايتراوح بين 403.5 درجة بنسبة 98.4% و403 درجة بنسبة 98.3%، إذ أن المجلس قرر تفويض أمر تحديد الأعداد المقترحة للقبول بالكليات المختلفة إلى اللجنة العليا للتنسيق.

وأكدت المؤشرات النهائية للقبول بكليات المرحلة الأولى من التنسيق، أن الحدود الدنيا للقبول بكليات طب الأسنان تتأثر أيضا بالمجمع التكرارى النهائى...