المطران رحال احتفل بعيد مار الياس في القاع: ليعم السلام والمحبة وطننا

حيا راعي ابرشية بعلبك الهرمل ​المطران الياس رحال​ خلال ترأسه قداس ​عيد مار الياس​ في ​القاع​، ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وخص بالذكر الشهداء، منوها بتضحياتهم في "سبيل صمود البلدة"، متمنيا "أن يعم السلام و​المحبة​ وطننا ​لبنان​". وأكد رحال في كلمته على معاني العيد وما يحمله من إيمان ومحبة، ووجه معايدة لأبناء البلدة المقيمين والمغتربين.

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