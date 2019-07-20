اصابة شخصين بحادث سير على طريق الزهراني القديمة

أفادت معلومات ​صحفية​ بأن شخصين جرحا ب​حادث سير​ على ​طريق الزهراني​ القديمة بين ثلاث سيارات ​مرسيدس​ ورانج روفر و ب.ام. وحضرت ​القوى الامنية​ للتحقيق بالحادث.

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