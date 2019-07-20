تيار "صرخة وطن" نظم وقفة احتجاجية بساحة الشهداء ضد كل اشكال الفساد

نظم تيار صرخة وطن والحملة الأهلية لمكافحة الفساد والسرطان، وقفة احتجاجية في ساحة الشهداء، ضدّ كلّ أشكال الفساد في الدولة وفي المجتمع.
ووضع المشاركون في الوقفة الكمّامات في تعبير رمزي عن المستويات المرعبة التي وصل إليها تفشي مرض السرطان في لبنان، كما رفعوا لافتات تندّد بالفاسدين والمفسدين.
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