تيار "صرخة وطن" نظم وقفة احتجاجية بساحة الشهداء ضد كل اشكال الفساد

نظم تيار ​صرخة وطن​ والحملة الأهلية ل​مكافحة الفساد​ و​السرطان​، وقفة احتجاجية في ​ساحة الشهداء​، ضدّ كلّ أشكال الفساد في ​الدولة​ وفي المجتمع.

ووضع المشاركون في الوقفة الكمّامات في تعبير رمزي عن المستويات المرعبة التي وصل إليها تفشي مرض السرطان في ​لبنان​، كما رفعوا لافتات تندّد بالفاسدين والمفسدين.