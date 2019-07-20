جبق جال في النبطية: انطلقنا من الوعود الى التنفيذ

جال وزير الصحة العامة ​جميل جبق​ في مدينة النبطية، وزار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​محمد رعد​ وتم التباحث بالاوضاع الصحية لمنطقتي ​الجنوب​ والنبطية .

ولفت رعد الى ان "هذه الزيارة الكريمة ستتابع بجملة أنشطة وسيشهد المواطنون على المستوى الصحي نتائجها في المقبل من الايام خصوصا بعد اقرار ​الموازنة​ بالامس ، ومعالي الوزير سيتابع الخطط التي وضعتها ​وزارة الصحة​ من أجل تأمين سلامة المواطنين ورعايتهم الصحية".

من جهته اشار جبق الى اننا "نقوم بزيارة صحية لمنطقة النبطية بهدف الاطلاع على حاجات المنطقة خاصة بعد الزيارات التي قمنا بها ، وبعد اقرار الموازنة اليوم انطلقنا من الوعود الى التنفيذ وأصبحت امكانيات التنفيذ موجودة"، لافتا الى ان "​محافظة النبطية​ تضم كما هائلا من الناس ، والخدمات الطبية الموجودة فيها متواضعة ، بقدر ما ندعم ​القطاع الصحي​ في النبطية بالتعاون مع الاخوان الموجودين نستطيع تحسين الوضع وهو ما سنقدم عليه".

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وأكد جبق أن "مستشفيات الجنوب والنبطية لا ترد مريضا وتقول له لا امكانية للدخول خاصة بعدما اتخذنا قرارا برفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية الموجودة في المنطقة ، وهذه المشكلة ومنذ 3 اشهر عملنا على حلها ، واي مشكلة تواجه اي مريض نعمل على حلها من خلال المستشارين الموجودين في وزارة الصحة"، لافتا الى ان "الصحة لا تعرف تقشف ، نتقشف ب​الكهرباء​ والزفت لكن في الصحة لا تقشف|؟

بعد ذلك توجه الوزير جبق والنائب رعد والوفد المرافق الى منزل امام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق الذي رحب بالوزير جبق والنائب رعد.

ووجه الشيخ صادق كلامه للوزير جبق مطالبا ان تشمل البطاقة الصحية كل الشعب اللبناني بمختلف فئاته ومشاربه ، متمنيا له النجاح في خطته الصحية.