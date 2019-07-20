خارجية البحرين تدين احتجاز ايران لناقلة النفط البريطانية

دانت ​وزارة الخارجية البحرينية​ احتجاز ​ايران​ لناقلة ​النفط​ البريطانية في ​مضيق هرمز​. وفي وقت سابق أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا. من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز

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