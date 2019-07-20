البزري: زيارة وزيرة الطاقة تزامنت مع الإنقطاع المستمر للكهرباء عن صيدا

استغرب رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري أن تأتي زيارة وزير الطاقة ندى البستاني في زمن التقنين الشديد للكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي في معظم ساعات النهار والليل عن المدينة، معتبراً أن صيدا تعاني تقصيراً واضحاً في الخدمات المتعلقة بوزارة الطاقة والمصالح المرتبطة بها.
كما واستغرب أن يكون هنالك منتدى للطاقة في مدينة صيدا التي تعاني من غياب الطاقة الكهربائية إضافة الى غياب البدائل الأخرى للطاقات الصديقة للبيئة وما ينتج عن ذلك من انقطاع للمياه في فصل الصيف واشتداد الحرارة.
ولفت البزري إلى أن الوعود بتقوية الكهرباء في صيدا عن طريق إنشاء معمل جديد في الزهراني لا تُطمئن كثيراً نتيجة للتجارب السابقة مع المعامل الأخرى. أما لناحية الصرف الصحي فقد فات معالي الوزيرة أن تناقش مقدار الأثر البيئي السلبي على صيدا نتيجة لمرور شبكات الصرف الصحي فيها من مناطق مجاورة وبعيدة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة شبكات الصرف في المدينة ومقدار تطابقها مع الشبكة الرئيسية.
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