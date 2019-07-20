الراعي التقى وفدا من مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز

استقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​ قبل ظهر اليوم، وفدا من ​مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز​، ضم: قاضي المذهب الدرزي الشيخ ​غاندي مكارم​ ومستشار شيخ العقل الشيخ ​غسان الحلبي​ اللذان نقلا رسالة شفوية من شيخ العقل ​نعيم حسن​، وكانت مناسبة تم خلالها التأكيد على الثوابت الوطنية واهمية الحوار والتواصل بين مكونات ​المجتمع اللبناني​ كافة.

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